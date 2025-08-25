Названы 12 ключевых нововведений в iPhone 17 Pro

Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, как ожидается, будут представлены через несколько недель, и вокруг них уже ходит множество слухов. Ресурс MacRumors собрал воедино ключевые изменения, которые, по данным различных источников, могут появиться в новых флагманах Apple.

Новые iPhone 17 Pro будут доступны в «оранжевом цвете». Помимо этого, ожидается появление нового медно-подобного оттенка, а также варианта в темно-синем цвете. В отличие от iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro с титановым корпусом, а также предыдущих моделей с нержавеющей сталью, iPhone 17 Pro, по слухам, получит алюминиевую рамку. Задняя часть устройств, предположительно, будет выполнена в новом «частично алюминиевом, частично стеклянном» дизайне. Изменения коснутся и блока камер: он станет крупным и прямоугольным. Также обсуждается возможность появления опции антибликового дисплея с матовым покрытием, подобного нанотекстурному стеклу, доступному для iMac, MacBook Pro и iPad Pro.

Переработанная система антенн, которая будет огибать массивный задний блок камер, должна обеспечить улучшенное соединение 5G, LTE, Wi-Fi и Bluetooth по сравнению с предыдущими моделями. Что касается производительности, iPhone 17 Pro будут оснащены чипом Apple A19 Pro следующего поколения, который, как сообщается, будет производиться по более новому 3-нм техпроцессу третьего поколения TSMC. Это обещает умеренный прирост производительности и улучшенную энергоэффективность. Модели Pro, а также iPhone 17 Air, предположительно, получат 12 ГБ оперативной памяти, что является значительным шагом вперед по сравнению с 8 ГБ во всех четырех моделях iPhone 16. Это обновление призвано улучшить производительность Apple Intelligence и многозадачность.

Камеры также ждут значительные улучшения. Все четыре модели iPhone 17, как утверждается, получат обновленную 24-мегапиксельную фронтальную камеру, в то время как все модели iPhone 16 оснащены 12-мегапиксельной. Для моделей iPhone 17 Pro также ожидается обновленная 48-мегапиксельная телефото-камера, что является существенным апгрейдом по сравнению с 12-мегапиксельной телефото-камерой в моделях iPhone 16 Pro. Кроме того, iPhone 17 Pro может предложить функцию одновременной записи видео с фронтальной и задней камер в приложении «Камера». В плане автономности, iPhone 17 Pro Max, по слухам, получит немного более толстый корпус, что позволит установить более емкую батарею, превышающую отметку в 5000 мАч.

Наконец, для улучшения теплоотвода все четыре модели iPhone 17, как сообщается, будут оснащены батареей с металлическим покрытием и другими внутренними изменениями в дизайне. Конкретно для моделей Pro ожидается внедрение системы охлаждения с испарительной камерой.