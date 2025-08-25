Россиянам вновь стала доступна оплата iPhone

Владельцы iPhone получили возможность снова оплачивать покупки телефоном бесконтактно благодаря технологии «Вжух» на базе Bluetooth Low Energy от Сбера. Об этом сообщила пресс-служба банка.

© Пресс-служба Сбера

Уточняется, что технология доступна только в новой версии приложения «СберБанк Онлайн» (16.13) «Активы Онлайн». Скачать его из App Store можно по ссылке из официальных каналов Сбера, также ПО можно установить в отделениях банка.

Для бесконтактной оплаты при помощи технологии Сбера требуется дать приложению разрешение на использование Bluetooth. Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В банке уточнили, что в течение года для возможности использования технологии были проведены масштабная доработка и обновление парка терминалов.

Сообщается, что для бесконтактной оплаты при появлении на терминале суммы нужно запустить приложение «СберБанк Онлайн», поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Она работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. За покупки клиентам начисляются бонусы «Спасибо».

В банке подчеркнули, что оплата при помощи технологии доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента. Также она соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платежной индустрии.

Позже технологию Сбера смогут использовать и другие банки.

В финансовой организации добавили, что также в новой версии СберБанк Онлайн для iOS появились разделы «Дом», «Авто», «Кредиты» и «Для жизни».