Realme показала смартфон с аккумулятором 15 000 мА·ч

Realme показала смартфон с аккумулятором на… 15 000 мА·ч
Realme показала концептуальный смартфон с аккумулятором на 15 000 мА·ч. Несколько дней назад бренд намекал на устройство с батареей свыше 10 000 мА·ч, а теперь официально подтвердил ёмкость. На тизерах видно, что число «15000mAh» вынесено прямо на заднюю крышку. Компания утверждает, что смартфон сможет воспроизводить видео до 50 часов подряд.
Это не первый эксперимент Realme. Ещё в мае компания представила GT Concept Phone с батареей на 10 000 мА·ч. Там использовалась инновационная кремниевая технология, которая обеспечила высокую плотность энергии (887 Вт·ч/л). Благодаря этому телефон оставался достаточно тонким — всего 8,5 мм, при весе около 200 г.
Можно предположить, что версия с 15 000 мА·ч построена на том же принципе, только с увеличенной ёмкостью.
Пока не ясно, дойдёт ли она до серийного производства.