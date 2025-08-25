Раскрыты характеристики первого складного iPhone

Первый складной смартфон Apple будет оснащен четырьмя камерами. Об этом сообщает Bloomberg.

Характеристики гаджета раскрыл обозреватель и инсайдер Марк Гурман. Он выяснил, что первый складной iPhone получит форму книжки, то есть будет иметь две соединенные шарниром половины. Таким образом, он будет похож на Samsung Galaxy Z Fold 7 и другие подобные аппараты.

По информации Гурмана, девайс получит две задние камеры, одну камеру на внутренней части устройства и одну фронтальную камеру. Биометрический сенсор Face ID заменят на дактилоскопический датчик Touch ID. Последним смартфоном, в котором Apple использовала технологию разблокировки по отпечатку пальца, был iPhone SE 2.

Также складной аппарат будет иметь модем C второго поколения. Модем C1 был использован в iPhone 16e. Еще Марк Гурман рассказал, что смартфон выйдет без слота под сим-карту — он будет поддерживать только eSIM. Apple тестирует новый iPhone в черном и белом цветах.

В конце июля аналитики JPMorgan рассказали, что корпорация Apple представит первый складной iPhone осенью 2026 года. Девайс оценят минимум в 2000 долларов, или около 160 тысяч рублей.