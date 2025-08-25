В «Крымской Атлантиде» нашли свинцовые «ракушки»

Жители древнего города Акра на крымском берегу Керченского пролива использовали для ремонта керамических сосудов приспособления, аналоги которых пока неизвестны.

Археологи в этом году впервые нашли металлические скобы в форме ракушек, отлитые по раковинам водившихся в Черном море моллюсков, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

"Из интересных находок этого сезона - свинцовые скобы для ремонта керамических сосудов. Сам по себе этот способ применяли жители всего античного мира, особенно небогатые люди: если раскалывался или трескался сосуд, то рядом с трещиной просверливали небольшие отверстия и тут же скрепляли их свинцовыми скобами. Но в Акре мы нашли необычные приспособления, которые имели не только утилитарное, но и эстетическое назначение - на этом объекте такие найдены в первые, и в целом аналогов мы пока не нашли", - сказал Вахонеев.

Он пояснил, что обычно скобы для таких случаев представляли собой небольшую полоску металла, по форме похожую на те, которые сейчас используют для степлера, только большего диаметра. Они широко известны: нередко археологи обнаруживают фрагменты стенок, скрепленные таким образом.

Однако найденные в этом году предметы были намного массивнее, чем нужно для их функционала, и имели форму ракушек.

"Это, очевидно, отлито в какой-то местной мастерской: скобы производили всегда на месте, под конкретный ремонт. Эти конкретные изделия отлили в форме раковин мидии и гребешка. И это очень любопытно, что местные мастера, подчеркивая приморский образ жизни города, его колорит, использовали в качестве матрицы для отливки найденные здесь же раковины местных моллюсков", - отметил собеседник агентства.

Вахонеев уточнил, что помимо скоб археологи в этом году обнаружили еще и фрагмент светильника, изготовленный подобным образом - он также отлит по форме ракушки.

Ученый добавил, что необычные предметы обнаружены при раскопках домовладения, разрушенного, как считается, во время нашествия готов в III веке нашей эры - об их нападении на Боспорское царство, располагавшееся по берегам пролива, известно из письменных источников. Ученые предполагают, что мраморный обломок был повторно использован при строительстве дома в римский период, когда самые древние кварталы уже были затоплены.

О раскопках

Руины древнего города Акра расположены на восточном побережье Крымского полуострова, южнее города Керчь. Ее называют Крымской Атлантидой: около 80% площади затоплено морем, уровень которого сильно поднялся с момента основания поселения в VI веке до нашей эры.