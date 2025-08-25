В России упали цены на новые смартфоны

Стоимость новых смартфонов в России снизилась в среднем на 10% во втором квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом. Об этом ТАСС сообщили эксперты сервиса «Авито».

Наибольшее снижение цен зафиксировано на технику Apple (11%) и Samsung (12%). iPhone 14 подешевел на 21%, до 43 тысяч рублей, а Galaxy S24 — на 23%, до 45 тысяч рублей. Среди китайских брендов наибольшее падение цен показали OnePlus (-17%), Infinix (-15%) и Tecno (-13%).

В «Авито» объяснили снижение цен «эффектом высокой базы первого квартала, когда цены были выше из-за курса валют».

22 августа портал Hi-Tech Mail сообщал, что стоимость iPhone 17 в России составит от 90 тыс. руб. По прогнозам, техноблогера Сергея Романцева и ритейла, стоимость базовой модели iPhone 17 в первые недели составит от 90 до 120 тыс. руб., iPhone 17 Pro — 135–155 тыс. руб., а iPhone 17 Pro Max поначалу будет предлагаться от 170 до 200 тыс. руб. в версии на 256 ГБ. Впоследствии гаджеты будут дешеветь. Стоимость сверхтонкого iPhone 17 Air пока не прогнозируется.