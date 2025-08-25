Решение Google выпускать планшеты оказалось провальным

Компания Google официально подтвердила прекращение выпуска новых планшетов. После выхода Pixel Tablet в 2023 году поисковый гигант так и не представил ни одного нового устройства в этой категории. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает издание GSMArena.

© Google

Google приняла это решение, заявив, что не видит «значимого будущего для этой категории» устройств, пока не найдет для нее новую осмысленную концепцию. В отчете Bloomberg приводится цитата, согласно которой «по крайней мере в обозримом будущем Google не представляет сценария, при котором пользователи носили бы с собой устройство значительно большее, чем смартфон».

Ранее появлялись слухи о планах компании выпустить как минимум два новых поколения планшетов, однако затем эти проекты были отменены.

Подобная аргументация Google редакции GSMArena показалась странной на фоне ежегодных продаж миллионов iPad компанией Apple. Большинство пользователей планшетов действительно не носят их с собой, но при этом активно используют их для потребления контента, работы или творчества дома. В GSMArena считают, что Google просто не справилась с адаптацией ПО для планшетов и конкуренцией, но не может публично признать этот провал.