Apple добавит в iPad Air флагманскую функцию
Весной 2026 года Apple представит обновленный iPad Air с процессором M4 и системой распознавания лица Face ID, которая до этого момента оставалась эксклюзивом линейки iPad Pro. Об этом сообщает Bloomberg.
Технология Face ID используется в iPhone на протяжении многих лет, в том числе в бюджетных моделях, однако в iPad Air ее намеренно не внедряли, чтобы сохранить различие с флагманскими планшетами. До сих пор обновления линейки сводились к смене чипов, улучшению камеры с поддержкой Center Stage и расширению модельного ряда за счет 13-дюймовой версии.
Аналитики отмечают, что теперь у iPad Pro достаточно конкурентных преимуществ — тонкий корпус, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, матовое покрытие nano-texture и клавиатура Magic Keyboard. Поэтому добавление Face ID в iPad Air не приведет к внутренней конкуренции.
Эксперты считают, что новое поколение iPad Air может укрепить позиции модели в среднем сегменте между базовым iPad и флагманским iPad Pro, а также вернуть интерес к устройству, которое практически не претерпевало изменений с 2020 года.