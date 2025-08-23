Смартфонам Google Pixel 10 насильно будут ограничивать объем батареи

Компания Google оснастила смартфоны серии Pixel 10 функцией Battery Health Assistance, которая автоматически регулирует максимальный уровень заряда аккумулятора с целью продления срока службы батареи. Эту опцию нельзя будет отключить, сообщает Android Authority.

Система начинает ограничивать заряд уже после 200 циклов, постепенно снижая доступный максимум вплоть до отметки в 1000 циклов. Такой подход, как отмечают в компании, должен минимизировать риски преждевременной деградации батареи и продлить срок эксплуатации устройств. Однако снижение максимально доступного заряда негативно сказывается на времени автономной работы.

Для сравнения, конкуренты Google заявляют о ресурсе 1600–2000 циклов до снижения емкости аккумулятора до 80%. В случае Google этот показатель ограничен 1000 циклами.

Google уже использовала подобные механизмы. В частности, в Pixel 9a максимальный уровень заряда был искусственно ограничен после сообщений о риске возгорания аккумуляторов. Однако это не помогло — даже после внедрения ограничений поступали сообщения о взрыве устройств.