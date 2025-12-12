Какими были древние киты, жившие на суше?

История китов начинается не в море. На протяжении миллионов лет, прежде чем океан населили морские монстры, берега и водоемы доисторической Земли полнились китами-амфибиями, которые больше походили на выдр и крокодилов. Журнал Smithsonian рассказал о самых примечательных из ранних китов.

© Wikipedia

Пакицет

На берегах доисторического Пакистана примерно 50 млн лет назад обитали пакицеты — млекопитающие, отдаленно похожие на современных лабрадоров. И, по совместительству, одни из самых ранних китов в истории.

На первый взгляд пакицет выглядит так, будто он способен плавать лишь по-собачьи, но есть две черты, которые намекают, что это животное проводило много времени в поде. Его глаза расположены сравнительно высоко на голове, сродни аллигаторам и крокодилам, выглядывающим из-под воды. Но важнее то, что у пакицета достаточно плотные кости: они чуть тяжелее, чем у других млекопитающих схожего размера, что позволяет им выполнять роль балласта для нейтральной плавучести.

Ихтиолест

Палеонтологи начали находить ранних китов задолго до того, как они поняли, что именно нашли. Так, в 1958-м ученые изучавшие ископаемые зубы в Пакистане, подумали, что резцы достаточно необычны, чтобы присвоить их прежде неизвестному млекопитающему — ихтиолесту.

Дальнейшие исследования региона позже привели к находке других частей скелета ихтиолеста, и к XXI веку животное признали родственником пакицета размером с лису. У этого раннего кита бедра все еще были срощены с позвоночником, а кости щиколотки напоминали те, что есть у его наземных сородичей. Но его кости настолько плотные, что ихтиолесту физически опасно быстро бегать на земле — иначе он мог что-нибудь сломать.

Амбулоцет

Из всех китов, найденных палеонтологами, ни у одного не было такой же зубастой улыбки, как у амбулоцета. Кит возрастом 48 млн лет обладал полной пастью острых клыков, которые отлично подходили для охоты на рыбу и мелких животных, по неосторожности подобравшихся к воде.

Амбулоцет, в отличие от пакицета, куда более сильный пловец. По конструкции тела он больше похож на выдру, и палеонтологи подозревают, что плавал он схожим образом, изгибая позвоночник и помогая себе задними лапами. Именно последний момент позаимствовали современные киты, которые передвигаются под водой, взмахивая своими мощными хвостами.

Майацет

Для того, чтобы приспособиться к жизни в море, ранним китам потребовалось не только научиться новым техникам плавания. Все современные киты рожают потомство в воде, и детеныши выходят из утробы хвостом вперед, чтобы избежать риска утопления. Когда именно произошел этот эволюционный сдвиг — непонятно, но скелет «матери-кита» майацета намекает, что после 47,5 млн лет назад.

Майацеты чувствовали себя в воде комфортнее, чем их предшественники. Гибкий позвоночник отлично подходил для плавания с помощью хвоста, а их пальцы были более плоскими — возможно, у них даже были перепонки. Но один найденный образец содержал то, что ученые интерпретировали как зародыш детеныша, и он находился в позиции, которая подходит скорее для рождения на суше, головой вперед. Похоже, даже научившись плавать, ранние киты по-прежнему возвращались на землю, чтобы дать жизнь потомству.

Фиомицет

Фиомицет из Египта — первый исторический маркер времени, когда киты начали распространяться по водному миру нашей планеты. При жизни они были длинными животными, которые, вероятно, довольно неуклюже передвигались на суше. В этом смысле они похожи на современных тюленей, которые тоже предпочитают держаться по ближе к воде. Как и у других китов, у фиомицета были хватающие зубы конической формы в передней части челюстей, и резцы — в районе щеки. Палеонтологи полагают, что фиомицет обладал мощным укусом, который позволял им охотиться на акул, черепах и, возможно, других ранних китов.