Эксперты назвали стоимость всех моделей iPhone 17 в России

Стоимость iPhone 17 в России составит от 90 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на экспертов и представителей ритейла.

© Газета.Ru

По информации МТС и опрошенных экспертов, стоимость iPhone в России зависит от ряда ключевых факторов. В первую очередь стоимость гаджетов зависит от их стоимости, установленной самой Apple. Впервые за пять лет компания может поднять стоимость устройств на $50–100 из-за роста производственных издержек и переезда части сборки в Индию.

Кроме того, наиболее часто смартфоны ввозятся в Россию из Дубая — это обеспечивает минимальные цены и максимально быструю доставку — первая партия поступает в Москву в день старта продаж. В первые недели к цене добавляют до 50 тыс. руб. за оперативную доставку. На стоимости также сказывается курс доллара и регуляторные факторы, в том числе возможное требование предустановки RuStore.

По прогнозам Hi-Tech Mail, техноблогера Сергея Романцева и ритейла, стоимость базовой модели iPhone 17 в первые недели составит от 90 до 120 тыс. руб., iPhone 17 Pro — 135–155 тыс. руб., а iPhone 17 Pro Max поначалу будет предлагаться от 170 до 200 тыс. руб. в версии на 256 ГБ. Впоследствии гаджеты будут дешеветь. Стоимость сверхтонкого iPhone 17 Air пока не прогнозируется.

По словам главного редактора Hi-Tech Mail Ивана Остапенко, спрос на iPhone 17 в России будет выше, чем на прошлогоднюю линейку. В первые дни продажи будут сопровождаться ценовым скачком до 200–300 тыс. руб. за эксклюзивные партии, однако уже к зиме рынок стабилизируется, и цены вернутся к уровню с наценкой 20–30% относительно официальных.