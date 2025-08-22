У телевизоров Philips произошел массовый сбой

Владельцы умных телевизоров Philips массово столкнулись с серьезным сбоем в работе своих устройств. Пользователи сообщают, что после очередного обновления прошивки с телевизоров исчезли все российские приложения, включая популярные видеосервисы, онлайн-кинотеатры и IPTV-платформы.

По данным SHOT, вместо привычного контента пользователям доступны лишь зарубежные сервисы, такие как французские и китайские телеканалы, а также YouTube, который в России работает только с VPN. По официальной информации службы поддержки Philips, проблемы связаны с глобальным сбоем серверов компании. В результате часть сервисов оказалась недоступна, а восстановление работы российских приложений затянулось. Специалисты отмечают, что трудности сохраняются уже 1,5–2 месяца, сроки полного восстановления пока неизвестны. Для некоторых моделей телевизоров проблема уже решена, но для большинства пользователей ситуация остается прежней.

Пользователи пытались вернуть функциональность устройств самостоятельно, например, устанавливая старые версии прошивки через USB. Однако этот способ оказался неэффективным: телевизоры блокируют такие попытки, и откат к предыдущим версиям невозможен без специальных инструментов или вмешательства официального сервиса. Эксперты советуют временно отключить автоматические обновления прошивки на телевизорах Philips. Это можно сделать в настройках системы.