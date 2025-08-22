Астероиды Бенну и Рюгу оказались «родными братьями»

Два из самых известных астероида Солнечной системы — Бенну и Рюгу — возможно, являются обломками одного крупного «родительского» астероида, разрушившегося миллиарды лет назад. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные космического телескопа им. Джеймса Уэбба.

© NASA

Если гипотеза подтвердится, образцы с этих тел, уже доставленные на Землю, помогут понять, как формируются и эволюционируют семейства астероидов.

Бенну диаметром около 500 метров исследовался в рамках миссии НАСА OSIRIS-REx. В 2022 году зонд собрал образцы, привезенные на Землю в сентябре 2023 года. Рюгу, достигающий 900 метров, изучил японский аппарат «Хаябуса-2», доставивший материал в декабре 2020 года. Оба астероида по форме похожи на юлу и относятся к категории «потенциально опасных». Хотя угрозы в ближайшие сто лет нет, НАСА продолжает наблюдать за Бенну из-за небольшой вероятности столкновения с Землей в 2182 году.

Согласно ведущей версии, Бенну и Рюгу принадлежат к семейству астероидов Пуланы, образованному в ранней Солнечной системе при разрушении крупного астероида. Крупнейший уцелевший фрагмент того объекта — астероид 142 Пулана диаметром более 55 км, находящийся в главном поясе между Марсом и Юпитером.

Исследование, опубликованное в Planetary Science Journal, сравнило спектроскопические данные 142 Пулана, полученные с помощью «Уэбба», с образцами Бенну и Рюгу. Сходство их химического состава оказалось поразительным. Все три содержат углерод и магнетит — редкий оксид железа.

«Мы полагаем, что столкновение в ранней Солнечной системе породило не только 142 Пулана, но и Бенну с Рюгу. Они достаточно похожи, чтобы считать их потомками одного родительского тела», — сказала один из авторов работы Анисия Арредондо из Юго-Западного исследовательского института США.

Различия в концентрации элементов, которые все же присутствуют, объясняют влиянием внешней среды.

«Бенну и Рюгу находятся ближе к Солнцу и сильнее подвергаются излучению, тогда как 142 Пулана дольше испытывала удары микрометеороидов», — пояснила соавтор исследования Трейси Беккер.

Ученые подчеркивают: несмотря на расхождения, гипотеза общего происхождения остается наиболее убедительной.