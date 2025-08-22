Сбер запустил бета-версию оплаты iPhone на своих терминалах для сотрудников банка, рассказал корреспонденту ТАСС сотрудник кредитной организации.

"На данный момент это бета-версия. Да, пока она доступна только сотрудникам", - сказал он.

Сбербанк ранее анонсировал возможность оплачивать покупки iPhone на своих терминалах. Соответствующий анонс появился на терминале кредитной организации.

В июле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава банка Герман Греф отмечал, что после ухода иностранных сервисов с российского рынка, в частности, компании Apple, в Сбере пришли к выводу о необходимости не зависеть ни от каких провайдеров. Так, Греф сообщал, что в Сбербанке решена проблема платежей по биометрии.

В октябре 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала на форуме Finopolis прототип технологичного решения "Волна". Оно позволит оплачивать покупки бесконтактным способом пользователям смартфонов как на базе Android, так и на iOS. Также генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин в рамках ПМЭФ рассказывал, что внедрение "Волны" зависит от планов банков и от доработки программного обеспечения. Для того, чтобы такая терминальная сеть появилась, банки должны обновить свои мобильные приложения, отмечал он.