ИИ-агенты и боты вытесняют людей из сети

Рост числа и возможностей генеративных ИИ ведет к тому, что боты совершат революцию в привычном устройстве интернета и изменят онлайн-взаимодействие, пишет Axios.

В скором будущем Сеть превратится из пространства, где общаются люди, в экосистему, ориентированную преимущественно на взаимодействие машин и ботов, полагает издание Axios.

Уже сейчас, согласно оценкам экспертов по SEO, половину всех посещений сайтов осуществляют не люди, а автоматизированные системы.

Число и влияние генеративных ИИ будет только расти: боты начнут представлять интересы пользователей и компаний друг перед другом, а традиционное общение между людьми в сети уменьшится. Ожидается, что в электронной торговле AI-агенты будут в реальном времени вести ценовые переговоры между собой, а для обычных пользователей появятся ИИ-помощники, способные сражаться на их стороне против продавцов, чьи алгоритмы постоянно меняют стоимость товаров.

Такая гонка вооружений уже знакома по электронной торговле на биржах и сфере кибербезопасности. Теперь эти процессы распространяются на вакансии, образовательные сервисы, приложения для знакомств, клиентское обслуживание и научные исследования.

Вскоре сайты и приложения будут создаваться в двух версиях: для людей и для ботов.

Гендиректор Webflow Линда Тонг отметила, что компания инвестировала огромные силы в оптимизацию сайтов для людей, но теперь появились другие пользователи с «совершенно иными потребностями».

Крупные компании и сервисы уже начинают внедрять новые инструменты для блокировки агрессивных ИИ-ботов. Но чем больше машинных взаимодействий, тем сложнее отслеживать реальную ситуацию на сайтах и внутри компаний. Для мониторинга и контроля за ботами придется привлекать другие ИИ-решения. При этом юридические нормы пока не поспевают за реальностью: производители ИИ и пользователи перекладывают друг на друга ответственность за возможные сбои или нарушения.

Писатель-фантаст Нил Стивенсон считает, что единственным шансом сохранить баланс в цифровой среде станет создание специальных ИИ-деструкторов, способных мешать работе враждебных моделей, в том числе путем подачи ложных данных и блокировки ресурсов.

Ранее бывшего сотрудника компании-разработчика ИИ ChatGPT OpenAI Сухира Баладжи, обвинявшего ее в нарушении авторского права, нашли мертвым в своей квартире в Сан-Франциско.

Ранее глава Google DeepMind и нобелевский лауреат Демис Хассабис заявил, что универсальный ИИ, сравнимый с человеческим, может быть создан в течение ближайших пяти-десяти лет.