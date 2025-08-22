Ученые предсказали конец света

Апокалипсис неизбежен. Он может произойти в ближайшие 25-75 лет, когда цивилизация рухнет, как это случалось с древними культурами, сообщает Daily Mail.

Издание ссылается на Тоби Орда, эксперта по угрозе искусственного интеллекта из Оксфордского университета, и Люка Кемпа, ученого из Кембриджа, написавшего об апокалипсисе книгу «Проклятие Голиафа». По словам автора материала, «предупреждения о нашем неминуемом исчезновении, исходят от очень уважаемых ученых, а не от чудаковатых предсказателей».

Они отмечают множество экзистенциальных рисков, с которыми сталкивается человечество: не только ядерное вооружение, но и стремительное изменение климата, искусственно созданные вирусы и даже злонамеренный искусственный интеллект, способный разрабатывать собственное супероружие, говорится в материале.

Эксперты предсказывают социальный коллапс из-за климатических изменений и развития искусственного интеллекта. Подчеркивается, что уже около 30 млн человек живут в местах со среднегодовой температурой выше 29 градусов.

К 2070 году это число может достичь 2 млрд. Это вызовет массовую миграцию и голод из-за сокращения посевных площадей. Человечеству нужно срочно искать решения для борьбы с изменениями климата и контроля ИИ, считают Кемп и Орд.