Астрономы зафиксировали самый яркий радиосигнал в истории

Международная команда ученых, включая физиков Массачусетского технологического института (MIT), зафиксировала рекордно яркий и близкий быстрый радиовсплеск (FRB) на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Об открытии сообщается в журнале Astrophysical Journal Letters, а пресс-релиз опубликован на сайте MIT News.

Быстрые радиовсплески — это короткие, но мощные импульсы радиоизлучения, длящиеся всего несколько миллисекунд. За это время они могут затмить все радиоисточники в своей галактике. Обычно FRB фиксируют на расстояниях в миллиарды световых лет, поэтому новый сигнал уникален: он не только один из ближайших, но и самый яркий за все время наблюдений. Неофициально его прозвали «RBFLOAT» — «самый яркий радиовсплеск всех времен».

«Космически говоря, этот радиовсплеск находится прямо у нас по соседству. Это значит, что мы получаем шанс изучить довольно нормальный FRB в невероятных деталях», — отметил Киёси Масуи, профессор MIT.

Как его нашли

Открытие стало возможным благодаря обновленной системе канадского радиотелескопа CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). Изначально он создавался для изучения распределения водорода во Вселенной, но оказался особенно чувствительным к FRB. С 2018 года CHIME зарегистрировал около 4000 таких сигналов.

Недавно телескоп дополнили сетью «CHIME Outriggers» — трех дополнительных станций, расположенных в разных частях Северной Америки. Вместе они позволяют точно определить, откуда пришел всплеск. В середине 2025 года система зафиксировала ярчайший FRB и определила его источник — спиральную галактику NGC 4141 в созвездии Большой Медведицы.

Почему это важно для астрономии

Локализация оказалась крайне точной: сигнал пришел с окраины области звездообразования в галактике. Это дает новую подсказку о возможной природе FRB. Считается, что их источниками могут быть магнетары — молодые нейтронные звезды с экстремально сильными магнитными полями. Их вспышки способны производить радиоимпульсы чудовищной мощности.

Необычное расположение нового FRB может указывать на то, что его породил более «взрослый» магнетар, а не совсем молодой объект.

«Мы получаем намеки на возраст источника. Если бы он находился прямо в центре области звездообразования, ему было бы всего несколько тысяч лет. Здесь же, на краю, у него было немного больше времени, чтобы "созреть", — пояснил Масуи.

Ученые также проверили архивные данные CHIME за шесть лет и не нашли повторов из этой точки неба. Это подтверждает, что всплеск относится к так называемым «одноразовым» FRB. Вопрос о том, отличаются ли повторяющиеся и неповторяющиеся всплески по своей природе, остаётся одной из главных загадок астрофизики.

«Прямо сейчас мы собираем кусочки головоломки. Есть все больше доказательств того, что не все источники FRB одинаковы», — добавил аспирант MIT Шион Эндрю.

Астрофизики считают это открытие ключевым, потому что обычно FRB фиксируются на колоссальных расстояниях, что затрудняет их изучение. Новый всплеск сочетает близость и рекордную яркость, давая возможность изучать не только сам сигнал, но и его окружение. Это важный шаг к пониманию того, что именно создает эти загадочные «космические фонарики».