Названа дата презентации новых часов Huawei

HUAWEI объявила дату следующей крупной презентации — 19 сентября. В Париже компания покажет новые продукты, включая смарт-часы Watch GT 6.

Хотя в приглашении не упоминается конкретная модель, на тизере изображены сразу два устройства, что подтверждает дебют серии.

И это уже приятная традиция для HUAWEI — в прошлом году Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro также представили именно 19 сентября. Поэтому аналитики ожидают аналогичный сценарий и в этот раз — базовая версия и Pro-модель.

Подробностей о характеристиках пока нет, но по слухам, линейка выйдет в двух размерах: 41 и 46 мм. Вероятно, производитель улучшит автономность и датчики здоровья, а также добавит новые спортивные режимы.

Watch GT 5 Pro в своё время оценили в районе $250, так что и новинки можно ждать примерно в том же ценовом сегменте. Полные спецификации станут известны уже ближе к презентации.