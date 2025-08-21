Ученые наконец выяснили, где искать инопланетян

Исследователи из Пенсильванского университета и Лаборатории реактивного движения NASA выяснили, что внеземные цивилизации могли бы обнаружить радиосигналы, которыми люди обмениваются со своими космическими аппаратами. Наиболее вероятный момент для такого «подслушивания» — выстраивание Земли и Марса на одной линии с наблюдателем. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

«Люди в основном общаются с аппаратами, отправленными исследовать другие планеты, например Марс. Но планета не блокирует сигнал полностью, и его утечка могла бы быть зафиксирована сторонним наблюдателем», — объяснила автор работы, аспирантка Пенсильванского университета Пиньчэнь Фань.

Ученые проанализировали двадцатилетние итоги работы Deep Space Network — глобальной сети антенн NASA, обеспечивающей связь с межпланетными миссиями. Оказалось, что большая часть сигналов направлена именно к Марсу и аппаратам на околосолнечных точках Лагранжа.

По расчетам, если инопланетная цивилизация наблюдает Землю и Марс в момент их выравнивания, в 77% случаев она попадет в «луч» одного из наших сигналов. Для других планет вероятность составляет около 12%. Вне таких конфигураций шанс перехвата практически исчезающе мал.

«Мы показали, что наши собственные коммуникации могут подсказать, где лучше искать техносигнатуры — признаки деятельности внеземного разума», — отметил профессор Пенсильванского университета Джейсон Райт.

Согласно оценкам, радиосигналы Deep Space Network можно заметить с расстояния до 23 световых лет при помощи телескопов, сопоставимых с нашими. Особенно перспективны системы, где плоскость орбит планет обращена к Земле ребром.

Авторы подчеркивают: с развитием исследований Солнечной системы объем таких передач будет только расти. Это значит, что вероятность быть замеченными во Вселенной с каждым годом увеличивается.