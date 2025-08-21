Представлен мощный Redmi Note 15 Pro+ на фирменном чипе T1S

Компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 15 Pro+, который получил мощное железо, большой аккумулятор и низкую стоимость. Об этом сообщает iXBT.

© Redmi

Redmi Note 15 Pro+ оснащается 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, защищенным стеклом Xiaomi Dragon Crystal. Крышка смартфона выполнена из сверхпрочного стекловолокна.

За производительность устройства отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, представленный в августе. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

В смартфоне предусмотрен блок из трех тыльных камер: основная и телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом по 50 Мп каждая и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Одной из ключевых особенностей Redmi Note 15 Pro+ стала новая система связи: устройство первым получило фирменный чип T1S, повышающий стабильность сигнала Wi-Fi и Bluetooth на 26%, а GPS — на 10%. Дополнительно реализована функция связи на километровых расстояниях без участия сетей. Специальная версия смартфона — Satellite Messaging Edition — впервые для бренда поддерживает передачу текстовых сообщений через спутниковую систему Beidou.

Смартфон сертифицирован по стандарту IP69K, что обеспечивает максимальную защиту от пыли и воды. По данным компании, устройство выдержало 50 падений на гранит с высоты двух метров.

В Китае Redmi Note 15 Pro+ доступен по цене от 1,9 тыс. юаней (около 21,1 тыс. руб.).