Foxconn увеличила набор рабочих в Китае перед выпуском iPhone 17

Главный подрядчик Apple — Foxconn — усилил набор сотрудников на свои заводы в Китае перед запланированным в сентябре выпуском iPhone 17. Компания подняла ставки оплаты и бонусы, чтобы привлечь больше временных рабочих на сборочные линии в Чжэнчжоу и Шэньчжэне.

На крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу, расположенном в провинции Хэнань, начали действовать повышенные тарифы. Согласно данным агентств по найму, почасовая ставка для работников за последние недели несколько раз увеличивалась: с 23,5 юаня в начале июля до 28 юаней к середине августа.

Кроме того, компания значительно увеличила бонусы. Теперь сотрудники, которые проработают на предприятии три месяца, могут получить до 8 тысяч юаней. В начале июля аналогичная выплата составляла максимум 4,5 тысячи юаней.

На заводе в Шэньчжэне подразделение, отвечающее за выпуск смартфонов, предлагает временным сотрудникам 26 юаней в час. Этот тариф будет действовать до конца ноября. Для сравнения, работники на других производственных линиях, например по выпуску беспроводных наушников, получают 22 юаня в час.

Повышенные выплаты связаны с необходимостью обеспечить достаточное количество персонала для производства новых моделей iPhone. Традиционно в преддверии запуска очередного смартфона Apple Foxconn активно расширяет штат, чтобы успеть выполнить заказы.