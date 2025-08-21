Стало известно, что Apple думает об установке RuStore на iPhone

Компания Apple пообещала не препятствовать размещению российского магазина приложений RuStore в App Store. Об этом сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на источник на рынке бытовой техники и электроники.

По данным источника, заявление прозвучало в рамках неформальных переговоров американской компании с российским регулятором. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин утверждал, что Apple проявляет интерес к интеграции RuStore в экосистему iOS.

Официального подтверждения со стороны Apple пока нет. Компания приостановила продажи техники в России в 2022 году, однако продолжает поддерживать локальное юрлицо — ООО «Эппл Рус».

Ситуация обостряется в связи с вступлением в силу в сентябре 2025 года закона, обязывающего производителей обеспечивать предустановку RuStore на смартфонах.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий ограничивать установку RuStore на мобильные устройства. В пояснительной записке отмечалось, что некоторые производители, в частности Apple, сохраняют ограничения для сторонних магазинов приложений, делая исключение лишь для стран Европейского союза.