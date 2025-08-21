Google представила «фотошоп» с голосовым управлением

На ежегодном мероприятии Made by Google в среду компания представила инновационную функцию для приложения «Google Фото» – «Редактировать по запросу». Эта новая возможность, как пишет TechCrunch, позволяет пользователям вносить изменения в изображения, используя голосовые команды или текстовые описания, значительно упрощая процесс редактирования.

Функция «Редактировать по запросу» опирается на возможности нейросети Gemini, что позволяет обрабатывать запросы на естественном языке. Пользователи смогут давать конкретные инструкции, например, «Убери машины на заднем плане», или более общие команды, такие как «Восстанови это старое фото».

Инструмент призван помочь тем, кто не имеет глубоких познаний в традиционных редакторах фотографий. Он способен выполнять как базовые операции, такие как настройка освещения или удаление отвлекающих элементов, так и более креативные задачи – изменение фона или добавление объектов на снимок. Например, легко можно добавить персонажу на фото солнцезащитные очки или праздничный колпак.

Для тех, кто затрудняется сформулировать точный запрос, предусмотрена команда «Сделай лучше», после которой «Google Фото» автоматически внесет оптимальные коррективы. Приложение также может предлагать рекомендации по улучшению и поддерживает последовательные запросы для тонкой доработки правок.

Функция «Редактировать по запросу» уже запущена, однако она будет появляться на Android и iOS-устройствах постепенно.