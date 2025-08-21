Microsoft объяснила отличия между обновлениями Windows

Корпорация Microsoft объяснила, чем отличаются различные версии обновлений Windows друг от друга. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа отметили, что Microsoft попыталась объяснить пользователям, что входит в состав тех или иных обновлений программы предварительной оценки. Это программа, которая дает доступ к бета-версиям операционной системы (ОС) Windows. Информация опубликована на сервисном сайте компании.

В сообщении IT-гиганта говорится, что все обновления можно разделить на пять видов. Так, обновления функций добавляют в ОС новые функции, которые затем появятся в стабильных версиях Windows. Обновления качества повышают стабильность и производительность системы, безопасности — добавляют новые инструменты защиты персональных компьютеров (ПК) или устраняют уязвимости.

Также есть обновления драйверов, которые гарантируют стабильную работу основных компонентов операционной системы. Наконец, обновления обслуживания улучшают различные функции «Центра обновления Windows».

В конце августа стало известно, что Microsoft изменила политику обновлений сторонних приложений, запретив отключать апдейты. Журналисты издания Deskmodder предположили, что это сделали из соображений безопасности.