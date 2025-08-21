«Роскосмос» рассказал о работе спутника с мышами и мухами

Судя по телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата "Бион-М" №2 проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе, сообщает "Роскосмос" в Telegram.

© Российская Газета

Биоспутник был запущен вчера в 20:13 по московскому времени. Этот старт состоялся благодаря общим усилиям "Роскосмоса", РАН и ИМБП РАН. На подготовку проекта ушли годы напряженной работы в научных лабораториях институтов и производственных цехах РКЦ "Прогресс".

"Мы хотим поблагодарить Российскую академию наук и лично Геннадия Яковлевича Красникова, Институт медико-биологических проблем РАН и лично Олега Игоревича Орлова за то, что наша совместная миссия стала возможной", - подчеркивают в "Роскосмосе".

Специалисты госкорпорации отмечают, что впервые в истории подобный аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов.