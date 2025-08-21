Представлен аналог Apple Vision Pro от Vivo

Компания Vivo представила в Китае гарнитуру смешанной реальности Vivo Vision, позиционируемую как альтернативу Apple Vision Pro. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

© Vivo

Вес устройства составляет 398 г., что заметно меньше, чем у большинства конкурирующих решений (515–650 г.). Инженеры Vivo уделили внимание удобству посадки и компактности: шлем не оставляет следов на лице и может поместиться даже в небольшую сумку.

В отличие от Apple Vision Pro, новинка не ограничена только AR-сценариями и поддерживает полноценные VR-функции — в том числе воспроизведение 360-видео и вывод изображения с ПК для игр и развлечений (PCVR).

Гарнитура оснащена двумя Micro-OLED-дисплеями с разрешением 3840х3552 пикселей. Пользователи с нарушениями зрения могут использовать магнитные коррекционные линзы.

За производительность шлема отвечает чип Snapdragon XR2+ Gen 2. Работает новинка под управлением фирменной оболочки OriginOS Vision. Она поддерживает управление жестами и отслеживание взгляда, что обеспечивает более естественное взаимодействие с интерфейсом.

Старт продаж и стоимость Vivo Vision пока не раскрываются. Ожидается, что гаджет будет дешевле аналога от Apple и других конкурентов. Отмечается, что с 22 августа гарнитуру можно протестировать в фирменных салонах Vivo в Китае.