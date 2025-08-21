Владельцев iPhone призвали срочно обновить iOS

Apple выпустила обновление iOS 18.6.2, устраняющее критическую уязвимость безопасности, которая, по данным компании, уже использовалась злоумышленниками. Владельцам iPhone и других гаджетов Apple следует срочно обновиться на актуальную версию, сообщает MacRumors.

Apple предупреждает, что проблема может быть связана с повреждением памяти при обработке специально подготовленных изображений. Компания отмечает, что уязвимость могла быть использована в «чрезвычайно сложной» атаке на ограниченный круг пользователей, что снижает вероятность масштабных угроз.

Тем не менее, Apple настоятельно рекомендует всем владельцам гаджетов Apple срочно установить обновления iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 и macOS Sequoia 15.6.1.

Инженеры Apple устранили уязвимость, внедрив усовершенствованную проверку границ памяти. Судя по записи в базе CVE, проблему обнаружили и исправили внутренние специалисты компании.

Помимо основных обновлений, Apple также выпустила патчи безопасности для более старых версий, включая iPadOS 17.7.10, macOS 14.7.8 и macOS 13.7.8.