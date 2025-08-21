Россияне смогут увидеть Млечный Путь

Млечный Путь в сентябре займет удачное расположение на небе для наблюдателей из России и стран Северного полушария.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Сентябрь очень удобный месяц для наблюдателей Северного полушария планеты. Особенно красив будет Млечный Путь, протянувшийся прямо через зенит, с юго-запада на северо-восток", - сообщили в планетарии.

Зенитом называют точку на небе, расположенную над головой наблюдателя. Млечный Путь будет проходить через следующие созвездия: Стрелец, Щит, Орел, Стрела, Лисичка, Лебедь, Ящерица, Цефей, Кассиопея, Персей, Возничий, Телец, Близнецы и Орион.

Видимость звезд

В сентябре в западной и юго-западной областях ночного неба можно будет заметить треугольник, который образуют яркие Вега, Денеб и Альтаир, представляющие созвездия Лиры, Лебедя и Орла. Неподалеку будут находиться созвездия Дельфина, Геркулеса и Северная Корона, а также созвездия Земееносца и Змеи. Около зенита будут Цефей и Кассиопея.

"С северной стороны невысоко над горизонтом расположено созвездие Большой Медведицы, а над ним - созвездие Малая Медведица. На северо-западе, севере легко найти Ковш Большой Медведицы, ручка которого указывает на звезду Арктур", - уточнили астрономы.

На северо-востоке и востоке над горизонтом видны звезды Возничего, самая заметная из которых - ярко-желтая Капелла. Правее и ниже нее можно найти ярко-оранжевый Альдебаран, рядом с которым расположен астеризм рассеянного звездного скопления Гиады, а немного выше заметен небольшой ковш из шести звезд - рассеянное звездное скопление Плеяды. Вблизи северо-восточной части горизонта в сентябре наблюдаются Близнецы с яркими звездами Кастор и Поллукс.

Поздним вечером высоко на юго-востоке можно наблюдать созвездие Пегас, левее - созвездие Андромеда, а под ним будут Треугольник и Овен. Россияне также смогут увидеть созвездия Рыб, Водолея, Козерога и Кита.