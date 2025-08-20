Google представила смартфон Pixel 10 со встроенным магнитом

На презентации Made by Google компания представила смартфон Pixel 10, который получил на одну камеру больше предшественника и поддержку магнитных аксессуаров. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Google

Базовая модель в линейке, Pixel 10, оснащается 6,3-дюймовым дисплеем LTPS-OLED с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2000 нит. Экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

За производительность гаджета отвечает фирменный 3-нм чипсет Tensor G5, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Прошлогодняя модель на тыльной панели имела две камеры, тогда как новинка три — основной модуль с разрешением 48 Мп, дополненный ультраширокоугольной камерой на 13 Мп и телеобъективом с разрешением 10,8 Мп и 5-кратным оптическим зумом. Спереди установлена селфи-камера на 10,5 Мп.

Аккумулятор смартфона емкостью 4970 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт стандарта Qi2.

Среди прочих особенностей отмечается использование предустановленной версии Android 16 с гарантированным обновлением вплоть до Android 23. Кроме того, линейка Pixel 10 получила поддержку Pixelsnap — фирменной магнитной зарядки, аналогичной Apple MagSafe.

Pixel 10 поступит в продажу с 28 августа по цене от $799 (около 64 тыс. руб.).