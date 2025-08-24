Какой римский император правил дольше всех?

Быть императором Римской империи — опасная работа. Нередко правителей убивали узурпаторы, гнавшиеся за властью, не говоря уже о болезнях, эпидемиях и инфекциях. Так кто же смог продержаться у власти дольше всех? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Wikipedia

По идее, найти императора, который правил дольше всех, довольно просто — нужно лишь посмотреть список правителей Древнего Рима и сравнить цифры. Но на практике ответить на этот вопрос сложнее, чем можно подумать.

Прежде всего, нужно установить, в какой именно момент Римская империя перестала существовать. Она перманентно разделилась на два государства в 395 году, и Западная Римская империя существовала до 476 года. А вот Восточная Римская империя, которую современные историки называют Византийской империей, просуществовала аж до 1453-го, пока Константинополь не захватила Оттоманская империя.

На сегодняшний день большинство специалистов по истории считают, что Византийская империя не была самостоятельным государством — она расценивается как продолжение Римской империи. Если отталкиваться от этой логики, то самым длительным было правление Василия II, который правил государством с 976 по 1025 годы. На его время пришлось множество войн; императору пришлось столкнуться с цепочкой гражданских войн в первой половине правления, и заграничными войнами — во второй. Но в конце концов Византийская империя покорила все территории Болгарии.

Если считать концом Римской империи 476 год, когда пала Западная Римская империя, то сказать, чье правление было самым долгим, по-прежнему сложно. Некоторые императоры правили совместно с другими, а другие, по факту, почти не имели политической власти и были императорами лишь формально.

Феодосий II, правивший в 402-450 годах, теоретически мог править 48 лет. Его отец, император Аркадий, назвал сына со-императором в 402-м, вскоре после его рождения. Аркадий умер в 408-м, и Феодосий II стал единоличным императором, но на тот момент он был слишком юным. Даже когда правитель повзрослел, при нем были могущественные дворяне, которые обладали мощным политическим влиянием. Поэтому эффективность Феодосия II как правителя находится под вопросом.

В связи с этим, если брать только императоров, которые были достаточно взрослыми на протяжении всего срока правления, то титул рекордсмена отходит Октавиану Августу — первому римскому императору. Он правил 41 год, с 27 года до н.э. до 14-го н.э., будучи наследником самого Юлия Цезаря — его двоюродного деда. После убийства Цезаря в 44 году до н.э. Октавиан сформировал правящий триумвират совместно с Марком Антонием и политиком Лепидом.

Но Лепида сместили с должности в 36 году до н.э., после чего между Октавианом и Марком Антонием разразилась гражданская война, которая привела к поражению и самоубийству Антония. Клеопатра VII, родившая детей от Антония и Юлия Цезаря, также покончила с собой в том же году. Но у Клеопатры был наследник Цезаря — Цезарион. Чтобы не рисковать, Октавиан убил его, чтобы устранить угрозу своему правлению.

За время своего правления Октавиан Август починил и восстановил множество сооружений и объектов инфраструктуры в Риме, включая храмы, алтари, форум, дом сената, канализации и дороги. Но на его правление пришлись и поражения. Октавиан Август попытался расширить владения Римской империи за счет территорий Германии, что закончилось плачевно: в результате знаменитой битвы в Тевтобургском лесу погибли три римских легиона.