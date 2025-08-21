Названы три лучших смартфона стоимостью до 15 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех бюджетных смартфонов, стоимость которых не превышает 15 тыс. руб.

Открывает список Oppo A5 Pro за 11,4 тыс. руб. Смартфон оснащается IPS-экраном с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит, чипом MediaTek Dimensity 6300, камерой на 50 и 2 Мп, батареей емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и корпусом с защитой IP69/MIL-STD-810.

Следом идет iQOO Z10 Lite. При цене в 13,4 тыс. руб. он может похвастаться AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1800 нит, чипом Snapdragon 685, камерой с разрешением 50 и 2 Мп с кольцевой LED-вспышкой, аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, а также защитой IP69/MIL-STD-810 и стереодинамиками.

Замыкает топ Redmi Note 14 4G стоимостью 14,4 тыс. руб. Гаджет получил AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1800 нит, чип MediaTek Helio G99 Ultra, тройную камеру на 108, 2 и 2 Мп. Среди прочих особенностей смартфона отмечается наличие батареи на 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, разъема для наушников и защиты IP54.