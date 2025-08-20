Представлен дверной замок Xiaomi со встроенным ИИ

Компания Xiaomi анонсировала в Китае умный дверной замок Smart Door Lock 4 Pro, который получил более 10 методов разблокировки. Об этом сообщает портал ITHome.

© Xiaomi

Новинка поддерживает до 12 методов разблокировки, в том числе идентификацию вен на ладони с помощью ИИ, 3D-распознавание лица, сканирование отпечатков пальцев, ввод пароля и взаимодействие с другими устройствами экосистемы Xiaomi, включая смартфоны, умные часы и NFC-карты.

В конструкцию замка интегрированы цифровой глазок с камерой на 2 Мп и углом обзора 152 градуса, а также радар миллиметрового диапазона (2,4 ГГц) и датчик присутствия на базе ИИ, отправляющий уведомления при подозрительной активности у двери. Для дополнительной защиты предусмотрен электронный замок с системой сигнализации от взлома или ошибках авторизации.

Smart Door Lock 4 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, обеспечивающим около четырех месяцев автономной работы. Дополнительно устройство поддерживает использование четырех AA-батареек (до шести месяцев работы), а в экстренных случаях доступна подзарядка через порты USB-C, расположенные с обеих сторон.

Стоимость устройства в Китае составляет 2499 юаней (около 27,9 тыс. руб.).