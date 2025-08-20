Самая далекая звезда Вселенной поставила ученых в тупик

В 2022 году астрономы объявили о сенсационном открытии: космический телескоп «Хаббл» зафиксировал свет звезды, находящейся на рекордном расстоянии — 12,9 миллиарда световых лет. Объект назвали «Эарендель» — от древнеанглийского слова «утренняя звезда». Она сразу получила титул самой далекой и самой ранней из всех звезд, когда-либо наблюдавшихся человеком. Но новые данные поставили этот рекорд под сомнение.

© Телеканал «Наука»

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astrophysical Journal Letters, Эарендель может быть вовсе не одной звездой, а целым скоплением.

Что показал «Уэбб»

Астрономы проанализировали более детальные данные телескопа «Джеймс Уэбб», который обладает гораздо более высокой чувствительностью, чем «Хаббл». Выяснилось, что свойства Эаренделя — яркость, цвет и спектр излучения — больше соответствуют компактному звездному скоплению, то есть группе звезд, удерживаемых общей гравитацией.

Ранее НАСА сообщало, что Эарендель — это массивная звезда спектрального класса B, более чем в два раза горячее Солнца и примерно в миллион раз ярче. Увидеть ее удалось с помощью гравитационной линзы — редкого эффекта, когда массивные объекты искривляют пространство и усиливают свет далеких источников. Иногда этот эффект так сильно искажает изображение, что одиночный источник и целая группа могут выглядеть почти одинаково.

«Обычно на таких расстояниях целые галактики выглядят как крошечные пятна, где свет миллионов звезд смешивается», — пояснял в 2022 году Брайан Уэлч, астроном Университета Джонса Хопкинса и один из авторов первого исследования.

Почему Эарендель могла ввести ученых в заблуждение

По данным «Уэбба», объект оказался увеличен как минимум в 4000 раз. Более того, рядом с ним заметили более холодную и красную звезду-компаньона. При сравнении с другими объектами в галактике Sunrise Arc ученые увидели удивительное сходство по возрасту и химическому составу. Эти признаки больше характерны для звездных скоплений, чем для одиночных звезд.

Если гипотеза верна, то Эарендель — это не отдельная звезда-рекордсмен, а совокупность нескольких древних светил, чьи лучи были искажены гравитационной «линзой».

Чтобы выяснить истинную природу Эаренделя, астрономы планируют продолжить наблюдения с помощью «Уэбба». Один из методов — фиксировать «мерцание» объекта, то есть изменения его яркости и формы. Подобные колебания могут указывать на присутствие нескольких звезд, а не одной.