Солнце «выстрелило» крупнейшим за последние годы протуберанцем

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанец, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

© NASA

"Вблизи южного полюса Солнца сегодня утром был зарегистрирован выброс в космос одного из наиболее крупных за последние годы протуберанца. Структура какого-то совершенно невероятного размера, превысившая в определенный момент размеры Солнца (около 1.5 миллионов километров), начала показывать первые признаки дестабилизации около 7 утра по московскому времени, и к 10 утра полностью оторвалась от звезды",- говорится в сообщении.

В лаборатории отмечают, что "в течение ближайших пары часов в этом месте на поверхность Солнца еще будет падать "огненный" дождь из не сумевших преодолеть гравитацию остатков горячего вещества, но основная масса выброса покинула атмосферу Солнца окончательно, и, пройдя через солнечную систему, в конечном счете, перемешается с межзвездным газом Галактики".

Протуберанцы в связи с огромными размерами и массой представляют собой наиболее опасные явления космической погоды, но, так как движутся в случайных направлениях, то вероятность, что они окажутся направлены точно на Землю, относительно мала.