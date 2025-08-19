Началась сборка ракеты SLS для полета на Луну

В Космическом центре Кеннеди во Флориде началась сборка ракеты SLS (Space Launch System) для лунной миссии «Артемида III». В НАСА поделились подробностями.

© NASA/Cory Huston

В конце июля двигательный отсек ракеты SLS для миссии «Артемида III» и хвостовой обтекатель, защищающий двигатели во время запуска, были перемещены из комплекса производства космических систем в огромный цех вертикальной сборки (VAB).

В начале 2026 года НАСА запустит миссию «Артемида II» — первый пилотируемый полет ракеты SLS и космического корабля «Орион» в ходе примерно 10-дневного путешествия вокруг Луны. За ним последует миссия «Артемида III» по высадке на Луну в 2027 году, которая впервые направится в район южного полюса Луны. Ракета SLS выведет четырех астронавтов на корабле «Орион», который состыкуется с посадочной системой Starship Human Landing System. Эти миссии заложат основу для высадки первого американца на поверхность Марса.

Специалисты установили двигательный отсек на стенд и присоединили хвостовой обтекатель снизу. На верхнюю часть отсека надели защитный кожух, позволяющий кондиционировать воздух внутри во избежание конденсации влаги и загрязнения.

Собранную конструкцию подняли в ячейку High Bay 2 здания VAB, где будут производиться интеграция и проверочные испытания до прибытия остальных компонентов основной ступени SLS для миссии «Артемида III». Завершение сборки ступени запланировано на весну 2026 года.

Остальные элементы основной ступени (бак с жидким водородом, бак с жидким кислородом, промежуточный отсек и носовой отсек (передняя юбка) — верхние четыре пятые — пока на сборочном предприятии НАСА им. Мишуда в Новом Орлеане. Силовую установку основной ступени планируется отправить из Космического центра НАСАа им. Стенниса в Бэй-Сент-Луисе, штат Миссисипи, в начале 2026 года.

Двигательный отсек — одна из самых сложных частей ракеты. В нем разместят четыре двигателя RS-25 и связанные с ними трубопроводы, клапаны, электронику и более 29 километров кабелей, которые соединяются с топливными баками и ракетой основной ступени.

Тем временем всего в нескольких метрах от VAB почти собрана и проходит комплексные испытания и проверки ракета SLS для миссии «Артемида II».