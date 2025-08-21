Ученые оценили вероятность «алмазных дождей» на Уране и Нептуне

Ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН смогли воссоздать превращение метана в алмазы под воздействием высоких давлений и температур, соответствующих условиям внутри "ледяных гигантов" - Урана и Нептуна. Эксперименты выявили недостатки модели, основанной на предшествующих исследованиях, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

В XX веке американские ученые, разрабатывая модель строения ледяных гигантов Урана и Нептуна, предположили, что соединения-льды, к которым астрономы относят воду, метан и аммиак, в этих планетах находятся в виде глубинной жидкой оболочки. В ходе исследований возник вопрос о состоянии метана. Ученые допустили, что в недрах Урана и Нептуна могут кристаллизоваться и оседать в виде "дождей" настоящие алмазы.

"Нас интересует, как вещество ведет себя в условиях высоких давлений - это важно, так как во Вселенной большая часть вещества находится именно в таких условиях. Нас насторожило, что в прошлых работах не контролировалось химическое состояние нагревателя из платины. С использованием источника синхротронного излучения в Гамбурге мы смогли воспроизвести опыты зарубежных коллег и наблюдали образование алмаза при разложении метана в присутствии платины. Оказалось, что в процессе нагрева платина перестает быть инертной и реагирует с метаном", - цитирует издание научного сотрудника лаборатории ИГМ СО РАН Сергея Ращенко.

Ученые выявили, что платина "отбирает" водород у метана, образуя гидрид платины - новое химическое соединение, а оставшийся углерод выделяется в виде алмаза.

"Происходит не просто разложение метана, а новая химическая реакция, которая маловероятна в условиях недр ледяного гиганта", - добавил ученый.

Для подтверждения своих выводов новосибирские исследователи провели другую серию экспериментов, где вместо платины использовали золото в качестве металлического нагревателя, так как достоверно известно, что этот элемент не образует гидридов при высоком давлении. Ученые нагрели метан в присутствии золота под давлением в алмазных наковальнях и зафиксировали отсутствие кристаллизации алмазов, то есть в таких чистых с точки зрения химических реакций условиях алмазы не образуются.