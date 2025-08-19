В России открыли предзаказ на еще не представленный iPhone 17

МТС объявила о запуске продаж виртуальных сертификатов на iPhone 17 в собственном онлайн-магазине, что позволит оформить предзаказ и получить устройство одними из первых в России. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Стоимость сертификата установлена на уровне 25 тыс. руб. Эта сумма засчитывается при покупке смартфона и вычитается из итоговой стоимости. После официальной презентации Apple представители МТС свяжутся с владельцами сертификатов для подтверждения заказа и уточнения деталей доставки.

По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, интерес к смартфонам Apple в России традиционно высок. Так, модели серии iPhone 16 уже входят в число лидеров рынка по выручке. В компании ожидают, что спрос на iPhone 17 превысит показатели предыдущих поколений еще на этапе реализации сертификатов.

МТС впервые запустила подобный механизм предзаказа в 2023 году.

По слухам, презентация смартфонов серии iPhone 17 состоится 9 сентября, а международные продажи запланированы на 19 сентября. Ожидается, что в этом году Apple выпустит четыре модели: iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, однако вместо Plus-версии будет представлен сверхтонкий iPhone 17 Air.