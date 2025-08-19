Мошенники стали чаще красть профили в Telegram

В первом полугодии 2025 года количество угнанных аккаунтов Telegram выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Одна из русскоязычных групп злоумышленников похитила почти 1,5 миллиона учетных записей за полгода, используя в среднем 8 175 аккаунтов ежедневно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании F6.

Для угона мошенники продолжают использовать фишинговые ссылки, маскирующиеся под голосования, предупреждения от службы безопасности, предложения Premium-подписки или призов. Аналитики F6 отмечают рост применения ситуативных поводов, таких как фишинговые сайты, имитирующие пасхальные поздравления или другие актуальные события.

Средняя стоимость российских аккаунтов на теневом рынке снизилась до 128 рублей. Несмотря на то, что число краж учетных записей у российских пользователей начало снижаться с апреля 2025 года, а в конце июня некоторые популярные торговые площадки запретили продажу российских аккаунтов, вынуждая злоумышленников искать новые способы сбыта или переключаться на зарубежные аккаунты, угроза остается высокой.

Весной 2025 года F6 зафиксировала новую комбо-схему: под предлогом заполнения резюме угонялись Telegram-аккаунты, а затем по списку контактов рассылались сообщения с предложением за деньги пройти опрос.