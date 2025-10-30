В чем разница между ламами и альпаками?

Лам и альпак по непривычке можно легко перепутать. Оба вида животных худые и пушистые, и обоих длинные шеи и похожие морды. Но в чем, на самом деле, разница между ними? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Ламы (Lama glama) и альпаки (Lama pacos или Vicugna pacos, в зависимости от того, кого спросить) принадлежат к семейству верблюдовых. Изначально они зародились в западной части Северной Америки. Когда Америки и Азия были соединены Беринговым перешейком в ледниковом периоде, произошла миграция видов. Верблюдовые, мигрировавшие в северную Африку, Ближний Восток и Азию, эволюционировали в одногорбых и двугорбых верблюдов. А те, что мигрировали в Центральную и Южную Америки, породили лам и альпак а также их диких предков — гуанако и викуний.

Монография, опубликованная в 2020 году, выдвинула теорию, что ламы появились от одомашненных гуанако, а альпаки — от прирученных викуний. Последние зародились примерно 6 000 или 7 000 лет назад. Но, в целом, история происхождения обоих видов остается предметом споров в научной сфере — никто не знает наверняка.

Пожалуй, самое очевидное различие между ламами и альпаками в том, что первые более чем в два раза тяжелее вторых. Ламы обычно достигают массы от 130 до 200 килограмм при высоте 115 сантиметров. Альпаки же, тем временем, весят всего 45-80 кг и достигают роста 90 см. Даже самая большая альпака и близко не будет похожа на ламу по размеру.

У альпак грушевидные уши и короткие носы, тогда как у альпак длинные, банановидные уши и более продолговатые морды. Помимо этого, альпаки покрыты длинной, шелковистой шерстью, а у лам шерсть более жесткая.

Лам часто используют в качестве вьючных животных благодаря их размерам и силе, что объясняет, почему инки применяли лам (и их фекалии) для расширения и удобрения своей империи. А вот альпак разводят совсем для других целей — ради мягкой, роскошной, невероятно теплой шерсти.

Ламы и альпаки также различаются по темпераменту. Ламы более беспокойные и напряженные, а альпаки — застенчивые и мягкие. Если последним грозит опасность, то они, скорее всего, попытаются скрыться от угрозы, тогда как ламы склонны встречать опасность лоб в лоб. Тем не менее, оба вида животных умны и поддаются дрессировке: людей часто удивляет их смекалистость и мягкость.