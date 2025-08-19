Протуберанец оторвался от Солнца

Утром на поверхности Солнца зафиксировали отрыв крупного протуберанца, который, однако, не представляет опасности для Земли.

© NASA

Вспышечная активность на Солнце пока остается низкой, однако фиксируются признаки ее роста, сообщает Telegraм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Утром во вторник произошел отрыв крупного протуберанца от Солнца, который сопровождался всплеском излучения. Ученые подчеркивают, что отрыв произошел на безопасном расстоянии от Земли и угрозы для нашей планеты нет.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие сутки геомагнитная обстановка может измениться: ожидаются возмущения и бури, связанные с увеличением скорости солнечного ветра. При этом вероятность роста вспышечной активности также сохраняется, но рисков для Земли не предвидится.

