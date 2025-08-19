Протуберанец оторвался от Солнца
Утром на поверхности Солнца зафиксировали отрыв крупного протуберанца, который, однако, не представляет опасности для Земли.
Вспышечная активность на Солнце пока остается низкой, однако фиксируются признаки ее роста, сообщает Telegraм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Утром во вторник произошел отрыв крупного протуберанца от Солнца, который сопровождался всплеском излучения. Ученые подчеркивают, что отрыв произошел на безопасном расстоянии от Земли и угрозы для нашей планеты нет.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие сутки геомагнитная обстановка может измениться: ожидаются возмущения и бури, связанные с увеличением скорости солнечного ветра. При этом вероятность роста вспышечной активности также сохраняется, но рисков для Земли не предвидится.
Накануне ученые предупредили о скорых магнитных бурях из-за гигантской дыры на Солнце.
Ранее ученые почти полностью зафиксировали исчезновение пятен на поверхности Солнца.
Между тем астрономы анонсировали парад планет на небе северного полушария в прошедшую ночь.