В работе Starlink произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

© Starlink

Больше всего жалоб поступает из США. О неполадках также активно сообщают в Великобритании, Германии, Канаде и Мексике. В основном пользователи пишут, что у них возникла проблема с доступом в интернет. Часть пользователей жалуется, что терминалы Starlink у них не работают вообще, а некоторые отмечают плохой прием сигнала.

Последний массовый сбой в работе Starlink произошел 24 июля. Неполадки продлились почти 2,5 часа. Их удалось устранить в ночь на 25 июля. Из-за этого украинским войскам, которые активно используют терминалы американской компании, пришлось отложить несколько военных операций.

Причиной сбоя, который фиксировался по всему миру, стал «отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети», сообщил вице-президент Starlink Майкл Николс. В компании пообещали тщательно изучить инцидент и принять все меры, чтобы подобное не повторилось.