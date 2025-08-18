Путин оценил качество авиационного двигателя ПД-8

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил отечественный авиационный двигатель ПД-8, а также российский самолет-амфибию Бе-200.

Об этом речь зашла на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

"ПД-8 - хороший двигатель", - сказал Путин.

Слюсарь рассказал, что сейчас ПД-8 успешно летает на Superjet, а в 2025 году двигатель будет получен также под ремоторизацию самолетов Бе-200.

"Бе-200 - востребованная машина", - прокомментировал президент.

Говоря о промышленных предприятиях Ростовской области глава государства отметил, что они "показывают рост промышленного производства".