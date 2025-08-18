В СДЭК прокомментировали сообщения о сбое в работе сервисов

Компания СДЭК прокомментировала сообщения о сбое в работе сервисов. Заявление организации приводит RT в Telegram.

В компании сообщили, что неполадки в работе могли произойти из-за работ на инфраструктуре платформы.

«К сожалению, в ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами», — подчеркнули в сообщении.

Представители фирмы добавили, что в 12:00 работы завершились.

На сбой в работе сервисов СДЭК пользователи пожаловались 18 августа. По данным портала Downdetector.su, за сутки поступило более тысячи обращений. Отмечалось, что неполадки наблюдались в работе сайта, личного кабинета и мобильного приложения. Больше всего жалоб пришло из Республики Адыгеи, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

4 августа также сообщалось о сбое в работе СДЭК. Пользователи жаловались на проблемы с тем, чтобы войти в личный кабинет и на сайт.