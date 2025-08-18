Во Вьетнаме археологи обнаружили уникальное доисторическое поселение возрастом более 3500 лет. Раскопки в местности Плей-Ринг в провинции Зялай принесли сенсационные находки: здесь не только работала крупная мастерская по обработке опалов, но и сохранились древние литофоны — каменные музыкальные инструменты, похожие на ксилофоны, пишет Arkeonews.

Учёные считают, что это место было важным центром производства орудий и культурного обмена в древности. Раскопки, которые проводились с марта по июнь 2025 года, показали, что Плей-Ринг был не просто поселением. По словам археолога Нгуен Куок Маня, около 3500–3000 лет назад здесь находилась крупная мастерская, где из опала изготавливали орудия труда. Местные мастера владели техникой резки и обработки камня, а их изделия распространялись не только среди местных жителей, но и в соседних регионах.

Учёные нашли множество бракованных и сломанных инструментов — это говорит о том, что уже тогда существовал контроль качества и разделение труда. Открытие подтверждает высокий уровень мастерства древних людей и их постепенный переход к земледелию, которое требовало прочных орудий.

Одной из самых удивительных находок стали литофоны — музыкальные инструменты из обработанных каменных плит. Если по ним ударить деревянным молоточком, они издают мелодичные звуки, напоминающие ксилофон.

Литофоны считаются одними из древнейших музыкальных инструментов в мире, а найденные во Вьетнаме экземпляры могут быть старше 3000 лет.

Учёные предполагают, что их использовали в ритуалах, на праздниках и общественных собраниях. Уже тысячи лет назад люди стремились не только к выживанию, но и к творчеству. В отличие от орудий труда, эти инструменты служили для самовыражения и объединения людей.

Археологи считают, что находки в Центральном нагорье Вьетнама могут претендовать на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Только в округе Чу Се обнаружили более 52 новых артефактов, что делает этот регион ключевым для изучения древней истории страны.

Сегодня литофоны — не просто музейные экспонаты. Вьетнамские музыканты возрождают древние традиции, включая эти инструменты в современные концерты. Их звучание напоминает нам, что музыка — это связь между прошлым и настоящим.