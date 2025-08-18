Хакеры заразили в России 180 компьютерных систем

С мая 2025 года хакеры заразили вирусами 180 российских компьютерных систем. Об этом ТАСС рассказали в специализирующейся на информационной безопасности компании Positive Technologies.

Хакеры атаковали государственные структуры, научно-исследовательские институты, предприятия оборонно-промышленного комплекса, компании из судостроительной отрасли, ИТ-сектора, химической, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

По словам специалистов, активная с начала прошлого года хакерская группировка PhantomCore 12 мая начала атаки на российские системы. Пик интенсивности атак пришелся на июнь, в частности, 56% заражений произошло 30 июня.

В Positive Technologies подчеркнули, что все подвергшиеся заражению компании были предупреждены до наступления «недопустимых событий». В настоящее время 49 российских систем все еще контролируются хакерами PhantomCore.

14 августа сообщалось, что российские компании захлестнуло атаками хакерской группировки Kinsing.