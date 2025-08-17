На Солнце практически исчезли пятна

На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии.

Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне», — сказано в сообщении.

По данным специалистов, пятна присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре не получится найти даже на высокоточных космических снимках. В Лаборатории добавили, что оснований рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет. Однако уже с 19 августа ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.

До этого ученые предупредили о формировании крупной коронарной дыры на Солнце. Так, в начале следующей недели ожидается возмущение геомагнитной обстановки Земли. В области дыры ожидается ускоренный поток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной обстановки Земли.