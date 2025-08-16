Windows можно будет управлять голосом

Руководитель проекта Windows Паван Давулури и менеджер по продуктам ИИ Кристиан Бринкхофф заявили, что в будущем голосовой ввод станет основным способом взаимодействия с операционной системой Microsoft. Об этом сообщает портал Neowin.

© Microsoft Corporation

В интервью менеджеры отметили, что будущие версии Windows, включая потенциальную Windows 12, будут ориентированы на мультимодальные сценарии работы, объединяющие голосовое управление с другими способами взаимодействия.

Давулури подчеркнул, что интеграция искусственного интеллекта, в частности Copilot Vision, позволит системе понимать контекст и намерения пользователя, обеспечивая более естественное взаимодействие. В таких условиях клавиатура и мышь станут вторичными средствами управления, а основное внимание будет уделено голосовым командам.

«Вы сможете разговаривать с компьютером, пока пишете, рисуете или общаетесь с другим человеком. Компьютер должен семантически понимать ваши намерения, чтобы вы могли взаимодействовать с ним», — заявил Давулури.

Когда Microsoft выпустит следующее поколение операционной системы Windows, неизвестно.