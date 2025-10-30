Почему синекольчатые осьминоги такие смертоносные?

Осьминоги известны своей способностью маскироваться среди коралловых рифов и решать задачки, которые не по силам многим другим животным. Но синекольчатые осьминоги больше известны по более зловещей причине — они смертельно опасны. Портал livescience.com рассказал, почему.

© Unsplash

Дело в том, что синекольчатые осьминоги вооружены крайне мощным ядом — тетродотоксином. О нем многие слышали, наверное, благодаря рыбе фугу: излюбленному деликатесу в Японии, который, при неправильном приготовлении, может убить человека. Для справки, тетродотксин в 1 200 раз более токсичен для людей, чем цианид, и у него нет известного антидота.

Все четыре осьминога рода Hapalochlaena имеют тетродотоксин, что делает их четырьмя самыми ядовитыми осьминогами на планете. По факту, у всех октоподов (группа морских животных, куда входят осьминоги) есть яд, но он далеко не всегда такой мощный. Синекольчатые осьминоги используют его для защиты от хищников, поскольку они живут в мелких водах, где полно опасных хищников. При этом маленькие осьминоги не вырабатывают токсин сами — за это отвечают симбиотические бактерии в их слюнных железах.

Яд синекольчатого осьминога состоит из множества соединений, включая гистамин, ацетилхолин и дофамин, но его основной компонент — это, конечно же, тетродотоксин. Он воздействует на нервные ткани как нейроингибитор, блокирующий натриевые каналы — протеины нервных клеток, играющие критическую роль для коммуникации между клетками и мышцами. При попадании в организм человека тетродотксин может парализовать легкие, лишив потерпевшего возможности дышать, или даже остановить сердце.

Пожалуй, не стоит говорить, что осьминоги отлично пользуются этим ядом как для самозащиты, так и для охоты. Обычно они отравляют с помощью укусов. Хотя ученые нашли следы яда по всему телу синекольчатого осьминога, в том числе в жабрах и в сумке, где содержатся внутренние органы, наибольшая концентрация токсина — в слюнной железе. Помимо этого, они умеют распылять яд в окружающую воду, тем самым отравляя потенциальных хищников, если они сделают «вдох» рядом с осьминогом.

Но смертоносный токсин служит не только оружием — он также играет роль в спаривании. Как и в случае со многими другими животными, самки синекольчатых осьминогов значительно крупнее самцов, которые каждый раз рискуют стать жертвой каннибализма. И хотя у этих осьминогов есть некоторая устойчивость к собственному яду, она не полная. Поэтому самец может временно парализовать крупную самку после спаривания и спастись живым. А самки, в свою очередь, защищают кладки яиц с помощью токсина — он отпугивает потенциальных хищников.

Люди тоже могут по неосторожности стать жертвой этого токсина. Медицине известны как минимум три фатальных случая — два произошли в Австралии, один в Сингапуре. Тетродотоксин способен привести к мучительной смерти за 20 минут или в течение 24 часов, но некоторые пострадавшие пережили укус синекольчатого осьминога. Бывали даже случаи, когда подтвержденные укусы вообще не приводили к каким-либо негативным последствиям для здоровья.