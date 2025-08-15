Нейросети смоделировали ход встречи Путина и Трампа

Четыре крупные нейросети — ChatGPT, DeepSeek, GigaChat и Grok — смоделировали ход и итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такую задачу им поставили в РБК.

В редакции эти нейросети попросили описать, как бы прошла встреча лидеров России и США, при этом сконцентрировавшись именно на их коммуникации и диалогах.

По мнению ChatGPT-5, президенты при первой встрече сначала остановятся на расстоянии двух метров друг от друга, затем пожмут руки. Трамп, сказав Путину, что рад его снова видеть, понадеется на очень продуктивный день, на что российский лидер ответит: «Продуктивность — это вещь относительная. Главное, чтобы слова имели смысл». Трамп также выразит надежду на заключение «сделки века», а Путин укажет, что их обычно оценивают спустя десятилетия.

Дальнейший ход переговоров нейросеть описала как шахматную доску с цитатами президентов о балансе, победе и победителях. После часовых переговоров они выйдут к камерам и пожмут друг другу руки, однако возможные конкретные договоренности ChatGPT не описал.

DeepSeek считает, что они проведут диалог один на один в небольшом домике на берегу залива с видом на хвойный лес и горящим камином. Трамп поприветствует вошедшего в комнату Путина, назвав Аляску настоящей Америкой и сильной, «как мы с тобой». Российский президент назовет место историческим и напоминающим о прошлых сделках. Он также укажет, что доверительные личные отношения не заменяют национальные интересы и Россия четко их понимает, а также готова к прагматичному диалогу. Трамп почувствует, что разговор уходит в философию, которая ему неудобна, и попытается вернуть конкретику. По итогу общения он, уже после прощания, посчитает Путина «интересным парнем» и поймет необходимость в «лучшей сделке».

GigaChat видит встречу в зале с государственными символами обеих стран и за столом, а поначалу официальная обстановка постепенно станет менее напряженной. Эта нейросеть описала более конкретные разговоры президентов об Украине и экономике. Так, Путин скажет, что готов обсуждать любые конструктивные предложения, но с учетом гарантий безопасности границ и законных интересов России. Трамп, сославшись на призывы союзников на поддержке Украины, предложит найти компромисс. В ответ на желание Трампа закупить больше газа и нефти напрямую у России Путин призовет к долгосрочным контрактам и справедливому ценообразованию.

В конце нескольких часов переговоров глава Белого дома восхитится выдержкой и стратегическим мышлением Путина, а тот отметит впечатляющую энергию Трампа. Американский лидер также призовет избежать новой холодной войны и договориться «хотя бы о минимальных правилах игры». По итогу лидеры стран подпишут предварительное соглашение о снижении военной активности вблизи границ.

Наконец, Grok от соцсети X описывает просторный зал с видом на горы и взлетно-посадочные полосы, где длинный стол «покрыт картами Украины и стопками документов». Трамп, войдя в него, увидит уже сидящего в зале Путина. Тот отметит, что Аляска когда-то принадлежала России, однако не захочет углубляться в прошлое, и попросит Трампа высказаться первым. Глава Белого дома отметит, что хочет «великую сделку», обмен территориями, прекратить огонь прямо сейчас, а потом «мы пригласим [президента Украины Владимира] Зеленского и все уладим». Российский лидер в ответ прочертит ручкой на карте линию через Донбасс и отметит, что не отступит, пока не получит гарантии с признанием Киевом «реальности на земле». «Крым — наш. Донбасс — наш. И никаких санкций больше», — заявит он. В итоге Трамп протянет ему руку, скажет «хорошо, давай попробуем», добавив, что сразу позвонит украинскому президенту.

Ранее сообщалось, что военная база Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже, где 15 августа встретятся Путин и Трамп, имеет серьезное символическое значение.