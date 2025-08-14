Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в мессенджере Max

Мошенники будут пытаться воспользоваться актуальной повесткой и обмануть россиян через государственный мессенджер Max. Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, случаи мошенничества в Max пока единичные, однако они говорят о том, что аферисты и дальше будут пробовать использовать новую платформу, чтобы нажиться на россиянах. Курочкин уточнил, что злоумышленники могут предлагать потенциальным жертвам помочь с подключением «Госуслуг».

— Мошенники всегда подстраиваются под актуальную повестку. В случае с Max будут пытаться играть на получении СМС для доступа к «Госуслугам», — объяснил эксперт.

Он добавил, что для защиты от аферистов необходимо проявлять бдительность. За помощью по техническим нюансам лучше обратиться к близким людям.

— Ни сотрудники «Госуслуг», ни органы никуда не звонят и помощи не оказывают. Нужно всю информацию перепроверять, — заключил специалист по кибербезопасности в беседе с 360.ru.

Max, позиционируемый как платформа для общения, интеграции с государственными сервисами и финансовых операций, уже имеет более двух миллионов пользователей.

Юрист Александр Хаминский напомнил, что с 1 сентября 2025 года мессенджер Max, разработанный компанией VK, станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны, продаваемые в РФ. Специалист предупредил о рисках использования приложения.

Нижегородские вузы собираются переходить в новый российский мессенджер MAX. Журналисты узнали о том, как и в каких вузах это будет происходить.

В Минцифры РФ сообщили, что Max упростит направление документов на электронную подпись в приложении «Госключ», но не будет обязательным для этой процедуры.